الصحة العالمية: تلقى اللقاح وارتداء الكمامة حائط الصد لمتحورات كورونا

وأكد ليندمايرـ فى حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية لبرنامج "الاتجاه شمالا" عبر "سكايب" مع الإعلامية أمل رشدى، بث مساء اليوم الأربعاء، أن تلقى اللقاحات وإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد والنظافة وضمان التهوية الجديدة للأماكن المغلقة واتباع كافة الإجراءات الإحترازية هى حائط الصد والحماية من متحورات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر الحماية حيث تساهم التطعيمات فى رفع المناعة والوقاية وتقلل من الأعراض الحادة لتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
وأكمل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية :"تعمل المنظمة مع خبرائنا والعلماء فى جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير متحور كورونا "أوميكرون" على انتقال المرض وشدته، متابعا :"المعلومات محدودة وستتوفر المزيد من المعلومات لدى منظمة الصحة العالمية حول هذا الأمر فى الأيام والأسابيع القادمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده".
وأضاف أن الفيروسات المتحورة لكورونا قد لا تستجيب للعلاجات لأن الجينات تتغير كثيرا لديها، ولكن مازالت اللقاحات هى الأداة الرئيسية لمنع المضاعفات الناتجة عن تلك المتحورات ونسعى لتحديث اللقاحات بهدف مواجهة تلك الجائحة.
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