شروط ومميزات التسجيل في منصة احسان ehsan.sa كمستفيد

شروط ومميزات التسجيل في منصة احسان ehsan.sa منصة احسان هي من المنصات الخيرية في المملكه العربيه السعوديه التي تقدم المساعدات المالية للأسر الأكثر فقرا وايضا من الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على الحياة وهي من أكبر المنصات وأقدمها في المملكة، وبها عدد كبير من الأشخاص في أنها تقدم المساعدات والخدمات المتعددة للأفراد الأكثر احتياجا مراجعة الدخل المنفذ، وسوف نعرض فيما يلي كيفية التسجيل في هذه المنصة الخيرية.

تعمل على تلبية جميع معايير الشفافية من خلال الممارسات الإدارية والمالية.

تقدم تقارير للجمعيات الخيرية وتنمي مواردها حيث لا تكون التعامل مع الأفراد بشكل مباشر.

من المنصات الخيرية المهمة التي تم إصدارها من خلال المرسوم السلطاني رقم 84019.

تعمل على استثمار الذكاء الاصطناعي و تقدم الحلول في كثير من المشروعات والخدمات المتنوعة.

تساعد في بناء نظام فعال من خلال عمل شراكة بين الجهات الحكوميه والجهات الخاصه بهدف غير ربحي.

تعزز دور السعودية في تنمية العمل الخيري.

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمحتاج

تقدم منصة احسان الكثير من المساعدات والخدمات المتنوعة لعدد كبير من الأفراد لذلك عليها نسبه بحث كبيرة وسنقدم وفيما يلي كيفية التسجيل في منصة احسان وهي كالآتي:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة الإحسان الخيرية.

ثم الضغط على اتصال وبعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال وأيضا البريد الإلكتروني ورمز التحقق.

ثم يختار انشاء حساب جديد وينتقل الى انشاء حساب على منص على المنصة.

يختار المتبرع البرنامج الذي يريد التقدم له.

التسجيل في منصة إحسان كمتبرع

يمكن لأي شخص من خلال رابط منصة إحسان الإلكتروني أن يتبرع للأعمال الخيرية من خلال الخطوات التالية:

نضغط على موقع منصة إحسان ثم اختيار كلمة متبرع. https://ehsan.sa/

سوف تظهر له كل المشاريع التي تقوم بها المنصة أيضا الفئة الأكثر احتياجًا التي سوف يتبرع لها.

يختار المتبرع الفئة التي سوف يتبرع لها، ويدخل كافة البيانات الخاصة به المبلغ المالي بالريال السعودي الذي سوف يتبرع به.

ثم تضغط على كلمة تسجيل

شروط التسجيل في منصة إحسان

تتيح منصة إحسان لأي فرد من المملكة العربية فيها ولكن هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم قبول التسجيل كتالي: