cp.interior.gov.lb منصة دعم البطاقة التموينية التي أعلن السيد رئيس الوزراء نبيه ميقاتي عند إطلاقها لدعم الاسر الفقيرة والاشد فقرا في لبنان، والتي يأتي إطلاقها بالاتفاق مع جميع مؤسسات الدولة والبنك الدولي لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم بالدولة والاشد احتياجا من خلال استقبال التسجيلات على شبكة الحماية الاجتماعية بالدولة وكذلك الدخول في المشروع الوطني الجديد لدعم الاسر اللبنانية “مشروع أمان” والذي يقوم بتقديم الدعم بالسلع الضرورية لكل فرد واسرة في النظام الاجتماعي الجديد.

رابط تسجيل cp.interior.gov.lb منصة دعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية IMPACT

تقوم الدولة اللبنانية بتدارك المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها في العامين الماضيين من خلال وضع الحكومة اللبنانية الجديدة خطط للإصلاح الاقتصادي من خلال توفير النفقات المطلوبة لعدد من الهيئات والمؤسسات كما تقوم بالحرص على تلافي الاضرار الناتجة عن التخبط السياسي والاقتصادي والتي تأثر منها سلبا المواطن اللبناني العادي بما نقله من المستوى المتوسط من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة والتي لا تتمكن من الحصول على السلع الغذائية وخاصة بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في 2020.

وجاء بيان السيد ميقاتي كالتالي:

السعي وما زال مستمرا للوصول الى حل ويدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر”، مراهنا على “الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.”

شبكة الحماية الاجتماعية في لبنان

تقوم الشبكة بتقديم الدعم النقدي والسلع للأسر الفقيرة والاشد فقرا في المجتمع والتي ما تزال في حاجة ماسة لدعم الخبز والكهرباء والمحروقات بشكل كبير حسب الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها البلاد بالفترات الأخيرة، حيث يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وجدولة الديون والحصول على قروض جديدة بضمانات جديدة لتقديم الدعم العاجل للأسر الفقيرة والتي يتم تسجيلها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في لبنان.

موعد التسجيل في منصة دعم البطاقة التموينية وموعد بداية الدفع

يتم تحديد فترة التسجيل الإلكتروني ابتداء من الأول من كانون الأول 2021 ولمدة شهرين كما أعلن السيد ميقاته في بيانه الصحفي الأخير قائلا:

“إن ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لأي استغلال، فان عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022”.

يقوم المواطن الراغب في الحصول على الدعم التمويني والتسجيل على منصة دعم البطاقة التموينية. يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. لابد من الإقرار بجميع الشروط والقوانين التي تقرها المنصة قبل التسجيل. في حال تم نسيان كلمة السر يتم إقرار كلمة سر جديدة.

رابط تسجيل cp.interior.gov.lb منصة دعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية IMPACT