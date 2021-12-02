تثبيت GTA TRILOGY جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد وشروط التشغيل اللازم توفرها

GTA TRILOGY جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي هي لعبة الاكشن والمغامرات الشهيرة من تطوير روكستار جيمز، واعتمدت اللعبة ثلاثية الأبعاد علي الدمج بين ثلاث إصدارات سابقة من اللعبة هي جران ثيف اوتو ٣ وجراند سيف اوتو فايس سيتي وجراند سيف اوتو سان اندرياس، وتعتبر GTA TRILOGY من أشهر العاب السرقه والمغامرات التي تتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب والمراهقين، ويعتبر الفرق بين GTA TRILOGY وباقي أصدارات جاتا الأخري هوا الفرق الواضح في الجرافيك الهاص بالعبة والتحسينات في في الطرق والبنيئة ومستوي الأضاءة، كما شملت بعض التحسينات في التحكم وذلك للوصول إلي أفضل تحكم من جانب الاعبين علي أجهزة الحاسب المكتبي أو عن طريق الجوالات. كذلك تم توفير اللعبة متوافقة تمام مع أنظمة تشغيل أندرويد وios، وسوف نتعرف الان علي أهم مميزات ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي. مميزات لعبة GTA TRILOGY يحتوي هذا الاصدار علي جميع السيارات الجديدة التي ظهرت قبل اكتوبر ٢٠٢١.

كذلك تم إضافة أنواع جديدة من الأسلحة.

يحتوي الإصدار الجديد علي جرافيك عالي الجودة والرسومات الحديثة بعد الترقية.

كذلك تم تحسين المستوي الصوتي في اللعبة ليظهر صوت نقي جاذب للانتباه.

كذلك أعتمد التصميم الجديد أن يكون أكثر واقعية.

توفر الكثير من أدوات التحكم التي تساعد علي اللعب بأحترافية. مميزات لعبة GTA TRILOGY المواصفات اللازمة لتشغيل GTA Trilogy نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت

ويندوز 10 64-بت المعالج: Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300

Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300 الذاكرة العشوائية (الرام) : 8 جيجابايت

(الرام) 8 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت أفضل مواصفات للتشغيل نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11

ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11 المعالج: Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600

Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600 الذاكرة العشوائية (الرام) : 16 جيجابايت

(الرام) 16 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570

Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد الدخول ألي متجر جوجل بلاي من الجوال.

ثم في صندوق البحث نكتب GTA TRILOGY.

ثم نقوم بالضغط علي أول اختيار في قائمة النتائج.

نقوم بالضغط علي كلمة تثبيت بعد دفع ما يوازي 59 دولار حيث أن اللعبة ليست مجانية. طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد الوسوم

GTA TRILOGY جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي هي لعبة الاكشن والمغامرات الشهيرة من تطوير روكستار جيمز، واعتمدت اللعبة ثلاثية الأبعاد علي الدمج بين ثلاث إصدارات سابقة من اللعبة هي جران ثيف اوتو ٣ وجراند سيف اوتو فايس سيتي وجراند سيف اوتو سان اندرياس، وتعتبر GTA TRILOGY من أشهر العاب السرقه والمغامرات التي تتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب والمراهقين، ويعتبر الفرق بين GTA TRILOGY وباقي أصدارات جاتا الأخري هوا الفرق الواضح في الجرافيك الهاص بالعبة والتحسينات في في الطرق والبنيئة ومستوي الأضاءة، كما شملت بعض التحسينات في التحكم وذلك للوصول إلي أفضل تحكم من جانب الاعبين علي أجهزة الحاسب المكتبي أو عن طريق الجوالات. كذلك تم توفير اللعبة متوافقة تمام مع أنظمة تشغيل أندرويد وios، وسوف نتعرف الان علي أهم مميزات ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي. مميزات لعبة GTA TRILOGY يحتوي هذا الاصدار علي جميع السيارات الجديدة التي ظهرت قبل اكتوبر ٢٠٢١.

كذلك تم إضافة أنواع جديدة من الأسلحة.

يحتوي الإصدار الجديد علي جرافيك عالي الجودة والرسومات الحديثة بعد الترقية.

كذلك تم تحسين المستوي الصوتي في اللعبة ليظهر صوت نقي جاذب للانتباه.

كذلك أعتمد التصميم الجديد أن يكون أكثر واقعية.

توفر الكثير من أدوات التحكم التي تساعد علي اللعب بأحترافية. مميزات لعبة GTA TRILOGY المواصفات اللازمة لتشغيل GTA Trilogy نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت

ويندوز 10 64-بت المعالج: Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300

Intel® Core™ i5-6600K أو AMD FX-6300 الذاكرة العشوائية (الرام) : 8 جيجابايت

(الرام) 8 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9 280 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت أفضل مواصفات للتشغيل نظام التشغيل: ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11

ويندوز 10 64-بت أو ويندوز 11 المعالج: Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600

Intel® Core™ i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600 الذاكرة العشوائية (الرام) : 16 جيجابايت

(الرام) 16 جيجابايت معالج الرسوميات: Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570

Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570 سعة القرص الصلب: 45 جيجابايت طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد الدخول ألي متجر جوجل بلاي من الجوال.

ثم في صندوق البحث نكتب GTA TRILOGY.

ثم نقوم بالضغط علي أول اختيار في قائمة النتائج.

نقوم بالضغط علي كلمة تثبيت بعد دفع ما يوازي 59 دولار حيث أن اللعبة ليست مجانية. طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تثبيت GTA TRILOGY جراند ثفت أوتو: ذاتريلوجي للاندرويد وشروط التشغيل اللازم توفرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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