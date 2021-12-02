عصابة مسلحة تنجح فى تهريب 9 سجناء فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - اخترقت إحدى العصابات المسلحة سجنا فى وسط دولة المكسيك مستخدمة عدد من السيارات، حيث تمكنت من تهريب 9 سجناء، فى واحدة من أكثر عمليات التهريب من السجون تشهدها البلاد فى السنوات الأخيرة.





وقال موقع "روسيا اليوم"، إن السلطات فى ولاية هيدالغو، شمال مكسيكو سيتى، أكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة عنصرى شرطة، لافتة إلى أن الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطنى انتشروا بحثا عن السجناء الهاربين، ولم تحدد الشرطة هوية العصابة المسلحة المتورطة فى العملية. وأفادت وسائل إعلام محلية أن سيارة انفجرت أو اشتعلت فيها النيران بالقرب من السجن، كما تكرر ذلك مع سيارتين أخريتين فى مكان آخر.

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