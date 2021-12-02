جدة - نرمين السيد - وطالب التحالف فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، المدنيين المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة فى صنعاء. وكشف تحالف دعم الشرعية أن العملية التى نفذها فى العاصمة اليمنية استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية. وتابع التحالف العربى: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكرى شرق صنعاء.. كما دمرنا ورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات فى صعدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: تدمير مخزن رئيسى لـ أسلحة عصابات الحوثى فى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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