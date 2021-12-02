الصين تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 73 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، انخفاضا من 113 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 53 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 91 اليوم السابق.

وسجلت الصين 13 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقارنة مع 14 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجل بر الصين الرئيسي 98897 إصابة مؤكدة حتى أمس الأربعاء.