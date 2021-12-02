“takafu.naf.gov.jo” موقع صندوق المعونة الوطنية الأردني للتسجيل في الدعم التكميلي “تكافل 1”

أصبح موقع صندوق المعونة الوطنية من أهم المواقع الإلكترونية، التي يبحث عنها المواطن الأردني منذ الأول من شهر ديسمبر الجاري، بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1، الذي تستهدف من خلاله إدخال 50 ألف أسرة جديدة، منظومة الدعم بعد أن تم تخصيص 140 مليون دينار لهذا الموضوع، وتعتبر برامج الدعم والحماية التي تقمها الحكومة للأسر الأشد احتياجاً، من أهم برامج الحماية لاإجتماعية، التي تهدف إلي تحقيق السلم الاجتماعي في المجتمع الأردني.

موقع صندوق المعونة الوطنية

صرح السيد برق الضمور، مدير عام الصندوق أن الدعم سوف يشمل جميع الأسر الأردنية الأشد احتياجا، طالما تم التأكد من أستحقاقهم لصرف الدعم والمستثنون فقط هم الذين ينتفعون من “المعونة الوطنية الشهرية”، وأضاف أن الحكومة تبحث أن يكون الدعم بشكل شهري، بدلاً من الوضع الحالي الذي يصرف كل ثلاث شهور، وفيما يلي ألية التسجيل ومواعيد التسجيل.

الدخول على الموقع الإلكتروني الأردني على شبكة الإنترنت takafu.naf.gov.jo. الضغط على أيقونة “تكافل 1”. أنشاء حساب جديد في حالة أنك ليس لك حساب “رقم الهوية، رقم التليفون، الرقم الوطني”. سجل البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية ويجب أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة”. أضغط الموافقة على الشروط والأحكام ثم أضغط حفظ البيانات وأرسل الطلب”.

رابط موقع صندوق المعونة الأردنيموعد التسجيل في الدعم

كما جاء في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج فأن التسجيل، سوف يستمر لمدة شهر كامل يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 2021/12/01، ويستمر حتى يوم 2021/12/31 من نفس الشهر، وفق الألية الموضحة أعلاة.

مساعدة الأسر الأشد احتياجاً وتقديم الدعم النقدي لهم. التأكد من وصول الدعم لمستحقيه بعد عمل دراسة ميدانية للمستفيدين. رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة التي زادتها جائحة كورونا حتى يتم توفير أساسيات الحياة.

أهداف تقديم الدعموزارة التنمية الاجتماعية

تهدف وزارة التنمية لاإجتماعية للوصول إلي كافة الفئات المستحقة للدعم، وتقديم الدعم المباشر إلي 200 ألف أسرة تعيش على الأراضي الأردنية، كانت قد قدمت في السابق الدعم إلي 85 ألف أسرة، واليوم المستهدف 50 ألف، ليصل إجمالي الأسر التي تستفيد من منظمو صندوق المعونة الوطنية إلي 135 ألف أسرة، وفي مرحلة لاحقة سوف يتم إدخال شريحة أخرى من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين.