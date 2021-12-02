الصومال: مقتل 12 عنصرًا من مليشيا الشباب فى مقديشيو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، نقلًا عن "نيسا" أن العملية نفذت الليلة الماضية فى العاصمة مقديشيو، موضحة أن مجموع العناصر الإرهابية كان 15 عضوًا، ومؤكدة أن حماية أمن وسلامة الشعب الصومالى واجب وطنى.

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