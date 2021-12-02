تحالف دعم الشرعية باليمن: تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة 

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية، اليوم الخميس، أن العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية، قائلاً: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكرى شرق صنعاء".
وأضاف البيان: "دمرنا ورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات بصعدة"، فيما طالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
يذكر أن التحالف كان أعلن أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولى، مضيفًا أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة اليمنية، واعترضت فى أجواء محافظة عمران.
كما أشار إلى أنه تم تجميع وتفخيخ المسيرة فى كتيبة الدفاع الجوى فى المطار، كاشفاً أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.
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