الأمم المتحدة تطلب 41 مليار دولار لمساعدة 183 مليون شخص فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة لنحو 183 مليون مواطن حول العالم وذلك فى وقت يواصل وباء كورونا تفشيه فيما يدفع التغير المناخى والنزاعات بمزيد من الأشخاص إلى حافة المجاعة.





وقدرت "أوتشا" فى تقريرها السنوى الذى يعطى لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية -حسبما ذكر راديو فرنسا الدولى، اليوم الخميس- أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم بحاجة لنوع من المساعدة الضرورية العام المقبل 2022 ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2021 والذى سجل أرقاما قياسية.

وأضاف التقرير أن شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة عام 2022، وهى زيادة بنسبة 250% منذ عام 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة.

وجاء فى النداء السنوى لوكالات الأمم المتحدة منظمات إنسانية أخرى أن توفير المساعدة لـ183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا فى 63 دولة عام 2022 سيتطلب 41 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار لعام 2021، وما يمثل ضعف ما كان مطلوبا قبل أربع سنوات.