رئيس كوريا الجنوبية: أوميكرون تمنع البلاد العودة إلى الحياة الطبيعية

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية عن الرئيس مون قوله: "الطريق نحو العودة الممرحلة إلى الحياة الطبيعية ليس سهلا، والمخاطر على متحور أوميكرون آخذة فى الازدياد".
وشدد على أن الحكومة الكورية لن تألو جهدا للتغلب على التحدى الحالى والمضى قدما على الطريق نحو العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية.
تأتى تصريحات الرئيس مون بعد يوم من اكتشاف السلطات الصحية لحالات الإصابة بـ"أوميكرون" فى خمسة أشخاص، من بينهم زوجان تم تطعيمهما بالكامل وزارا نيجيريا فى الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر.
من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية بتسجيل رقم قياسى جديد من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 5 الآف و266 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالى حالات الإصابات فى البلاد إلى 457 ألفا و612 إصابة.
وهذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس 5 آلاف إصابة وسط استمرار تفشى كورونا فى أعقاب تنفيذ سياسة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ابتداء من نوفمبر الماضى، كما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 3 آلاف 705 وفيات.
وكانت السلطات الصحية قد أكدت -أمس الأربعاء- ظهور سلالة أوميكرون المتحورة مع تأكيد 5 حالات بمتغير أوميكرون.
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