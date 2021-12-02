دبلوماسى روسى: يجب العمل مع السلطات الأفغانية لمكافحة داعش والقاعدة

جدة - نرمين السيد - أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعى ميكائيل أجاسنديان، أن بلاده ترى أنه من الضرورى العمل مع سلطات أفغانستان الجديدة لمكافحة مسلحى داعش والقاعدة المتواجدين هناك.





وقال أجاسنديان -فى تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الخميس: "بالنسبة للتعاون مع السلطات الجديدة فى أفغانستان، بما فى ذلك قضايا مكافحة الإرهاب، يعمل الجانب الروسى من افتراض أن الحكومة الجديدة فى كابول أصبحت أمرا واقعا، والعمل معها أولا وقبل كل شيء فى مصلحة جعل أفغانستان دولة مسالمة ومستقلة ومتعددة الجنسيات حقا، خالية من الإرهاب والمخدرات وتعيش فى سلام وانسجام مع جيرانها". وأشار إلى أن تفعيل الإرهابيين والتوسع فى إنتاج المخدرات فى أفغانستان أمر مرجح للغاية فى حالة استمرار تدهور الوضع الاجتماعى والاقتصادى والإنسانى. وأضاف الدبلوماسى الروسى: "فى الوقت نفسه، عندما نعد خططنا، من الطبيعى أن نأخذ فى الاعتبار ما تفعله السلطات الجديدة فى كابول عمليا فيما يتعلق بتنفيذ الوعود التى قطعتها، ولا سيما بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات، فضلا عن التأكيدات أن أراضى البلاد لن تكون مصدرا للتهديدات الإرهابية والمخدرات وغيرها على الدول الأخرى، ولا سيما المجاورة".

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