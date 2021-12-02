جبهة تحرير تيجراى: خيارنا الوحيد الإطاحة بالنظام الإثيوبى بالقوة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الجبهة، وفقا لما ذكرته العربية نت عبر حسابها على موقع "تويتر": "غادرنا مناطق استراتيجية تكتيكيا لتنفيذ هجمات حاسمة استراتيجية أخرى". وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، فى وقت سابق، تورط الجيش الإثيوبى فى شن هجوم جوى جديد على مناطق المدنيين فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، ما يؤكد تفاقم الحرب الأهلية فى البلدة الإفريقية.

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