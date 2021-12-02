كوريا الجنوبية تسجل قفزة خطيرة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 457 ألفًا و612 فيما بلغ إجمالى الوفيات 3705 حالات.

وأوقفت سلطات كوريا الجنوبية، الإعفاء من الحجر الصحى للزوار الذين تلفوا تطعيمًا كاملًا ولمدة أسبوعين سعيًا منها للحد من انتشار السلالة الجديدة "أوميكرون".

وقالت المراكز، إن كوريا الجنوبية ستشترط أن يخضع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحى مدته عشرة أيام خلال فترة أسبوعين بدءًا من غد الجمعة.

يأتى ذلك بعد رصد 5 إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد الذى ظهر منها حالتان لزوجين وصلا الأسبوع الماضى من نيجيريا وتلاهما فردان من عائلتهما وصديق.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.