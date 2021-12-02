“تقسيط من المجدوعي” سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية أسطورة في سوق السيارات

“تقسيط من المجدوعي” سيارة شانجان السفن 2022 رحت مؤخرا في السوق شركة شانجان سيارتها شانجان السفن موديل عام 2022، اندرجت السيارة تحت فئة سيارات السيدان، وفرت شركة المجدوعي السيارة في الأسواق السعودية حيث هي الوكيل المحلي لشركة شانجان في السعودية، تأتي السيارة بأداء قوي لكي توفر تجربة قيادة ممتعة وسلسة، السيارة صنفت على أنها من السيارات العائلية وتتمتع أيضا بمظهر أنيق تناسب كل الاذواق، دعمت السيارة بوسائل ترفيهية وتكنولوجية عدة نستعرضها لكم في السطور التالية تفصيلياً. مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول 4390 مم، بينما يبلغ عرضها 1725 مم.

تأتي السيارة بإرتفاع 1,49 متر، ومدعمة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2,535 متر.

تأتي الحقيبة الخلفية المخصصة للتخزين بسعة 387 لتر. يأتي التصميم الخارجي بشكل جذاب ومميز، حيث يتوسط شعار شركة شنجان في الأمام الشبكة السوداء المطعمة من الأحرف بالكروم الذي يضفي عليها لمعة جميلة، المظهر الأنيق اضيف مصابيح الهالوجين بالإضافة إلى مصابيح الضباب في أسفل الصادم، تأتي مصابيح LED في الجزء الخلفي للسيارة . تأتي السيارة بفئتين، الفئة الثانية منها تأتي بمصابيح خلفية للضباب وأضافت في الأمام المصابيح النهارية، تتوفر السيارة في السوق بخمسة ألوان مختلفة، تأتي باللون الأحمر القاني الجميل واللون الأزرق الملكي و اللون الابيض اللؤلؤي، واللون الأسود الجذاب بالإضافة إلى اللون الفضي أما التصميم الداخلي لسيارة شانجان ألسفن، تكفي السيارة لخمسة ركاب مع وجود مقاعد مريحة مصنوعة من المخمل، مع وجود مسند ذراع بجانب كرسي السائق، تأتي السيارة في الفئتين بشاشة تتوسط المقصورة الأمامية مقاس سبعة بوصة وهذه لعرض المعلومات ووسائل الترفيه، مع شاشة لعرض كافة المعلومات الملمة بحال السيارة أثناء القيادة تأتي خلف المقود . تأتي السيارة بأربعة مكبرات للصوت مع وجود مكيف هوائي يعمل يدوياً.

مع وجود أيضا مدخل للشحن الكهربائي بقوة جهد 12 ڤولت، وتدعم السيارة خاصية البلوتوث والراديو. تأتي السيارة بالعديد من وسائل الأمان، مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق مع نظام الثبات الديناميكي أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

مع وجود مثبت لمقعد الأطفال، وأربعة وسائد هوائية سعر السيارة في الأسواق السعودية وخطوات التقسيط تأتي الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن بسعر 32,900 ريال سعودي.

بينما تأتي الفئة الثانية منها بسعر 36,900 ريال سعودي .

كما يمكنك تقسيط السيارة من خلال المجدوعي بملء طلب التقسيط ويمكنك انتظار الرد بالمبلغ المقدم وسعر السيارة بعد القيمة المضافة.

يمكنك ان تقسط السيارة لمدة قد تصل الى 60 شهر حوالي 5 سنوات. الوسوم

“تقسيط من المجدوعي” سيارة شانجان السفن 2022 رحت مؤخرا في السوق شركة شانجان سيارتها شانجان السفن موديل عام 2022، اندرجت السيارة تحت فئة سيارات السيدان، وفرت شركة المجدوعي السيارة في الأسواق السعودية حيث هي الوكيل المحلي لشركة شانجان في السعودية، تأتي السيارة بأداء قوي لكي توفر تجربة قيادة ممتعة وسلسة، السيارة صنفت على أنها من السيارات العائلية وتتمتع أيضا بمظهر أنيق تناسب كل الاذواق، دعمت السيارة بوسائل ترفيهية وتكنولوجية عدة نستعرضها لكم في السطور التالية تفصيلياً. مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول 4390 مم، بينما يبلغ عرضها 1725 مم.

تأتي السيارة بإرتفاع 1,49 متر، ومدعمة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2,535 متر.

تأتي الحقيبة الخلفية المخصصة للتخزين بسعة 387 لتر. يأتي التصميم الخارجي بشكل جذاب ومميز، حيث يتوسط شعار شركة شنجان في الأمام الشبكة السوداء المطعمة من الأحرف بالكروم الذي يضفي عليها لمعة جميلة، المظهر الأنيق اضيف مصابيح الهالوجين بالإضافة إلى مصابيح الضباب في أسفل الصادم، تأتي مصابيح LED في الجزء الخلفي للسيارة . تأتي السيارة بفئتين، الفئة الثانية منها تأتي بمصابيح خلفية للضباب وأضافت في الأمام المصابيح النهارية، تتوفر السيارة في السوق بخمسة ألوان مختلفة، تأتي باللون الأحمر القاني الجميل واللون الأزرق الملكي و اللون الابيض اللؤلؤي، واللون الأسود الجذاب بالإضافة إلى اللون الفضي أما التصميم الداخلي لسيارة شانجان ألسفن، تكفي السيارة لخمسة ركاب مع وجود مقاعد مريحة مصنوعة من المخمل، مع وجود مسند ذراع بجانب كرسي السائق، تأتي السيارة في الفئتين بشاشة تتوسط المقصورة الأمامية مقاس سبعة بوصة وهذه لعرض المعلومات ووسائل الترفيه، مع شاشة لعرض كافة المعلومات الملمة بحال السيارة أثناء القيادة تأتي خلف المقود . تأتي السيارة بأربعة مكبرات للصوت مع وجود مكيف هوائي يعمل يدوياً.

مع وجود أيضا مدخل للشحن الكهربائي بقوة جهد 12 ڤولت، وتدعم السيارة خاصية البلوتوث والراديو. تأتي السيارة بالعديد من وسائل الأمان، مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق مع نظام الثبات الديناميكي أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

مع وجود مثبت لمقعد الأطفال، وأربعة وسائد هوائية سعر السيارة في الأسواق السعودية وخطوات التقسيط تأتي الفئة الأولى من سيارة شانجان السفن بسعر 32,900 ريال سعودي.

بينما تأتي الفئة الثانية منها بسعر 36,900 ريال سعودي .

كما يمكنك تقسيط السيارة من خلال المجدوعي بملء طلب التقسيط ويمكنك انتظار الرد بالمبلغ المقدم وسعر السيارة بعد القيمة المضافة.

يمكنك ان تقسط السيارة لمدة قد تصل الى 60 شهر حوالي 5 سنوات.

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