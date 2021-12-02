تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة “تكافل” عبر موقع صندوق المعونة الوطنية الرسمي

تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة، ارتفعت مؤشرات البحث بشكل كبير منذ عدة ساعات عن رابط وطريقة تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة، حيث بدأ بالفعل أمس الاربعاء فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا لتصريحات مدير عام صندوق المعونة بالوكالة وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، مما جعل الكثير من المواطنين في مختلف مناطق الاردن يتسائلون عن تفاصيل الدعم التكميلي، لذلك سنرصد لكم خلال فقرات هذا المقال كاقة التفاصيل الخاصة بالستجيل في هذا الدعم.

تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة

أكد برق الضموررأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة أن تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة سيتم عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الأمر، ومن المقرر أن ينتهي استقبال طلبات التسجيل إلكترونيا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 الجاري، حيث أشار سيادته أنه أصبح الآن بإمكان جميع الأسر التي تنطبق عليها شروط المعونة من التقدم للتسجيل في البرنامج وتحديث بياناتها، وذلك باستثناء المنتفعين أساساً من صندوق المعونة الوطنية التي تمنحها الوزارة “المعونة الشهرية المتكررة” وكذلك منتسبي الأجهزة الأمنية والموظفين في القطاع الحكومي.

هذا ويمكن الدخول الآن الى رابط الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية، وادخال البيانات المطلوبة للتسجيل للحصول على الدعم المُقدم من الحكومة الاردنية.

تفاصيل تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة

وفي السياق ذاته أوضح الضمور أن صندوق المعونة فتح مراكز تسجيل الدعم التكميلي الدفعة الجديدة في الكثير من المناطق النائية بالمملكة والأشد فقرا بواقع 74 مركزا لمساعدة جميع الأسر الأولى بالرعاية، التي تجد صعوبة في عملية التسجيل عبر الشبكة العنكبوتية، كما تمت الإشارة إلى أن الأسر التي قامت بتقديم طلبات دعم سابقة، سيقوم الصندوق على الفور بإرسال رسائل نصية لهم يؤكد فيها ضرورة تحديث البيانات واعتمادها في حال إذا كانت لم تتحسن ظروفها المعيشية.

وفي الأخير أوضح الضمور أنه بلغ عدد الاسر المستفيدة من الدعم التكميلي حوالي 50 ألف أسرة جديدة في العام الجديد، بالإضافة إلى ما يقرب من حوالي 85 ألف أسرة مستفيدة، بواقع نقدي 140 مليون دينار.