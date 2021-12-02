اكتشاف ديناصور مدرع كان يرهب الخصوم بذيل مدبب

قال علماء إن ديناصورا مدرعا تم التعرف عليه مؤخرا وكان يسكن منطقة باتاغونيا في تشيلي كان يتصدى للحيوانات المفترسة قبل حوالي 74 مليون عام باستخدام ذيله المدبب.

ويشبه ذيل الديناصور "ستيغوروس" سلاح محاربي الأزتك، وهي عصا خشبية تبرز منها شفرات حادة من حجارة شديدة القسوة على جانبيها كانوا يستخدمونها لإلحاق إصابات مروعة بالأعداء في ساحات النزال قبل أكثر من 500 سنة.

واكتشف العلماء مؤخرا الديناصور "ستيغوروس" الذي كان يسكن منطقة باتاغونيا في تشيلي وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان "ستيغوروس" مخلوقا نباتيا من ذوات الأربع، ويمثل استخدامه للذيل المدبب نموذجا لسباق التسلح في عصر الديناصورات في صراع البقاء بعالم محفوف بالمخاطر.

وعاش الديناصور "ستيغوروس" في العصر الطباشيري في أقصى جنوب أميركا الجنوبية في وقت كانت تغرب فيه شمس عصر الديناصورات.

وكان حجم "ستيغوروس" صغيرا بالمقارنة بالديناصورات المدرعة الأخرى، إذ يبلغ طوله حوالي مترين، وكان له فم يشبه المنقار لجمع ما يقتات عليه من النباتات، بينما كان على ظهره وجانبيه هياكل عظمية تشكل معطف الحماية أو الدرع الواقية.

أما ذيله فكان فريدا من نوعه تماما بين كل الديناصورات.

فقد كان قصيرا نسبيا بعدد أقل من الفقرات مقارنة بالديناصورات المدرعة الأخرى.

ويشغل النصف الخلفي من الذيل عضو يشبه السعفة يتألف من 7 أزواج من العناصر العظمية المستوية الملتحمة ببعضها بحواف مدببة بارزة.