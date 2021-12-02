الأمم المتحدة: التصويت لصالح 3 قرارات متعلقة بفلسطين والقدس والجولان

جدة - نرمين السيد - مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 3 قرارات متعلقة بقضية فلسطين والجولان السورى، وأحد القرارات يتعلق بمدينة القدس حيث يؤكد أن أى إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة "لاغية وباطلة ويجب وقفها" وأن أى حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعى حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، صوت الأعضاء بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولةعن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين فى الشرق الأوسط.

وصوتت الأغلبية على القرار A/76/L1.5 بعنوان "الجولان السورى" وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة 8 وامتناع 69 عن التصويت. ويؤكد القرار، الذى قدمته مصر، أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السورى يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل فى المنطقة.

أما القرار المعنون "القدس" أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذى قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة فى المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المدينة.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن رئيس الجمعية العامة، "عبدالله شاهد" قال فى كلمته: "عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة فى فلسطين، خاصة قطاع غزة، لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحى والظروف المعيشية الكريمة، التى يعانى منها الفلسطينيون".

ودعا رئيس الجمعية العامة إلى مواصلة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات البناءة بين الطرفين لحل القضايا المعقدة، محذرا أنه طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطان غير القانونى، سيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك فى دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جدا.