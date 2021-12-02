الكويت تؤكد دعمها لصمود وحقوق الشعب الفلسطينى فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفصام -فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس- موقف الكويت المبدئى والثابت فى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى؛ لرفع المعاناة الواقعة عليه ودعم خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة، مشددا على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمنى للوصول إلى السلام العادل والشامل وحل الدولتين.

وأعرب عن أسفه حيال عدم التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالقرارات الدولية ومنحها المزيد من الموافقات لبناء الآلاف من الوحدات السكنية فى مستوطنات غير قانونية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن تلك الموافقات والأنشطة استنكرها الأمين العام للأمم المتحدة وأدانها المجتمع الدولى بأسره كونها تقوض حل الدولتين وتعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن 2334 والقانون الدولى وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.

وقال الفصام: "إن الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولى فى إدانة تلك المخططات وتؤكد ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بالاعتداء على المدنيين العزل سواء كانوا شيوخا أو نساء أو أطفالا وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم ومن ثم الاستيلاء عليها".

وأكد إدانة واستنكار بلاده لاقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلى للحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل الفلسطينية، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة للحرم تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا بمحاولة تهويد الحرم الإبراهيمى وتكريس السيطرة، مشددا على أن تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أى وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى المصانة بموجب القوانين الدولية، مطالبا بوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المبانى الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسرى للمدنيين.

وطالب الوزير المفوض بالتحرك الفورى لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلى على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطينى.