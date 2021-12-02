استهداف ناقلة جند مدرعة تابعة لـ”طالبان”

أفادت السلطات الأمنية بالعاصمة الأفغانية كابل، اليوم الخميس، بأنه تم استهداف ناقلة جند مدرعة تابعة لحركة "طالبان"، في المنطقة الرابعة للشرطة.
وقال الجنرال موبين خان، المتحدث باسم إدارة الأمن في كابل إن "سيارة مصفحة تابعة للإمارة الإسلامية استهدفت بلغم صباح اليوم الخميس في المنطقة الرابعة للشرطة في كابل".
ولم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية حول الحادث وما إذا تسبب بأي خسائر بشرية.
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