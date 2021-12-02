شروط الحصول على قرض شخصي من سلفة في دقائق .. التقديم الكترونيا

تعد فرصة الحصول على قرض شخصي من سلفة من أفضل القروض التي يقدمها بنك سلفة السعودي وخاصة مفيد للأشخاص المقبلة على الحياة ويرغبون في فتح مشاريع خاصة بهم حيث أن القرض الشخصي من سلفة يعد من القروض التي لا تحتوي على فوائد ولذلك فهو يتبع أحكام الشريعة ويتوافق معها فهي فرصة رائعة لكل الأشخاص الذين يخافون من القروض التي تنتج عنها فوائد وسنوضح لكم بالتفصيل شروط الحصول على قرض شخصي من سلفة في دقائق.

شروط الحصول على قرض شخصي من سلفة في عدة دقائق

يمكنكم الحصول على قرض شخصي من سلفة ولكن يجب أولًا معرفة الشروط الخاصة بالحصول على القرض والتي تتمثل فيما يلي:-

ألا يزيد الراتب الشهري للمواطن المتقدم على القرض عن 4 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية يعيش في المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المواطن السعودي عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

العمل الذي التحق به المواطن المتقدم للحصول على القرض يجب ألا يقل عن مدة 3 شهور كامل بالنسبة للعمل في القطاع الحكومي وعن 6 أشهر بالنسبة للعمل في القطاع الخاص.

مميزات الحصول على القرض الشخصي من بنك سلفة السعودي

يتميز الحصول على قرض شخص سريع من البنك بعدة مميزات تتمثل فيما يلي:-

فترة سداد المواطن للقسط الشهري للقرض طويلة ومناسبة لكل المواطنين.

الإيداع الفوري للتمويلات السريعة في البنك تتميز بالسهولة والسرعة.

القرض إسلامي تابع لجميع أحكام الشريعة الإسلامية.

جدولة هامش الربح التنافسية متوفرة في هذا القرض الشخصي.

الدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك سلفة أو منصة سلفة من خلال الرابط https://sulfah.com/.

إدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالمواطن المتقدم للحصول على القرض ثم إدخال كلمة المرور المناسبة.

النقر على زر “استكمال التسجيل”.

قم بإمداده بكل البيانات والمعلومات التي يطلبها منك الموقع.

كيفية التقديم للحصول على القرض الشخصي من البنك

وللتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء الخاصة ببنك سلفة السعودي من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالبنك وهو الاتصال على رقم 920000327 من أي خط أرضي.