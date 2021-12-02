تحديث لعبة اي فوتبول بيس efootball 2022 الإصدار الأخير مع خطوات الحصول على اللعبة

أعلنت شركة كونامي وهي الشركة المختصة باللعبة على تحديث لعبة efootball 2022 اي فوتبول بيس عن طريق عدد 2 من الفيديوهات التي تم تنزيل كل منهم من جانب الشركة المشار أليها والتي لم تحدد بعد موعد هذا التحديث الذي ينتظره الكثيرون والتي ظهرت السمات الخاصة به في فيديوهات كونامي.

تحديث لعبة efootball 2022

تعمل شركة كونامي على التحديث المستمر للعبة بيس حيث كان التحديث السابق لها في العام الماضي 2021 والذي قد نال من أعجاب الكثيرين من المستخدمين ومن محبي ألعاب كرة القدم وما تستهويه من قلوب الكثير من الفئات العمرية من كبار وصغار حيث تعتبر pes محاكاة لكرة القدم وعلى ساحة الملعب.

تحديث بيس 2022 موبايل

أضاف تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 عدد من المؤثرات التي تعمل في صدد جذب الجماهير أليها من مختلف الأعمار، حيث عملت كونامي في التحديث الأخير على أبراز عدد من الرسومات الواقعية التي تمكن اللاعب من الاستمتاع اكثر باللعبة وكانه على ارض ملعب واقعي ومعه لاعبين حقيقين، بالإضافة الى ما قامت الشركة المعنية بالعمل عليه من أمكانية التحكم في التعليق الرياضي الصوتي والذي يكون بعدد من اللغات.

ثم يمكن تثبيت اللعبة عن طريق التسجيل في متجر تطبيقات جوجل بلاي

ثم الدخول من خلال البحث في المتجر على لعبة efootball

فتح اللعبة على هاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد

ثم مساحة اللعبة على الهاتف أو ما يطلق عليه مساحة الإصدار الحالي هي 5.5.0

ويعمل التحديث الجديد على أضافه مميزات حديثة ربما تحتاج الى مساحة اكبر على الهاتف.

موعد تحديث بيس 2022 موبايل

طريقة تثبيت بيس 2022pes للاندرويد

لم يتم تحديد موعد التحديث بصورة نهائية ألا انه تم الإعلان عن عدد من ملامح تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 والتي يكون منها أضافه عدد من الفرق الوطنية في داخل أيقونة الفرق الرياضية باللعبة بالإضافة الى أمكانية دخول اي من اللاعبين الجدد في داخل فريقك مع اهتمام الشركة البالغ في تحديث الرسوم بصورة مستمرة بهدف الوصول الى اكبر نسبة ممكنة من اللعب الحقيقي داخل الملعب.