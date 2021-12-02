كونتي: قيادة توتنهام التحدي الأكبر في مسيرتي حتى الآن

قال المدرب الإيطالي لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أنطونيو كونتي، إن قيادة الجهاز الفني للنادي اللندني هو التحدي الأكبر الذي يواجهه طوال مسيرته حتى الآن.

وأضاف كونتي أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يدفع حاليا ثمن سماحه بتراجع مستواه على مدار سنوات.

وفاز توتنهام مرتين في أخر 4 مباريات لعبها في جميع المنافسات منذ تولي كونتي تدريبه في الشهر الماضي، وحاليا يحتل المركز التاسع بين فرق البريميرليغ.

ومني توتنهام بهزيمة مخجلة 2-1 أمام مورا السلوفيني في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي أيضا.

وقال كونتي "هذا هو التحدي الأكبر لي.. نعم.. وأنا متحمس جدا. الأهم عندي الآن هو تأسيس قاعدة قوية وبعد ذلك البناء عليها.. خلال السنوات الماضية تراجع مستوى النادي باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت مدربا لتشلسي"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم قوله "أعتقد أن توتنهام يدفع حاليا ثمن هذا التراجع.. الآن نحن بحاجة إلى بعض الوقت للبدء من جديد. لكني على ثقة بأن بوسعنا التحسن كثيرا".

وتوج كونتي بثلاثة ألقاب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع فريق يوفنتوس قبل فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس إنجلترا مع تشلسي.

وبعد ذلك عاد كونتي إلى إيطاليا ليقود نادي إنتر ميلان، حيث فاز معه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما في مايو الماضي.

وسيلتقي توتنهام مع برنتفورد الذي يحتل المركز 11 بين فرق الدوري الممتاز العشرين في وقت لاحق اليوم الخميس.