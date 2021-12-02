عملية سطو تودي بحياة زوجة "عرّاب الموسيقى السوداء"

قتلت زوجة أحد أقطاب صناعة التسجيلات في الولايات المتحدة الملقب "عرّاب الموسيقى السوداء" الأربعاء، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في حي راق من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجلوس، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع "تي إم زي" المتخصص بأخبار المشاهير أن جاكلين أفانت البالغة من العمر 81 عاما، قتلت برصاص لص أطلق النار أيضا على حارس.
وكانت الضحية زوجة كلارنس أفانت، وهو وجه بارز في صناعة التسجيلات، حظي أداؤه المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي زي وبي بي ديدي وبيبي فيس وحتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وأشار "تي إم زي" إلى أن عملية السطو نفذها لص واحد أو أكثر دخلوا عنوة ليلا منزل أفانت حيث وقعت الجريمة.
وأشارت شرطة بيفرلي هيلز إلى أن وحداتها وصلت بعيد الساعة الثانية فجرا إلى موقع الجريمة و"عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري"، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأضاف بيان الشرطة: "لم يكن المشتبه به أو المشتبه بهم في المكان. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية الى مستشفى محلي، لكنها للأسف ما لبثت أن فارقت الحياة، بينما لم يصب الزوج بأذى".
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