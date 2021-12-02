اليمن والنرويج يبحثان التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية

جدة - نرمين السيد - بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى، اليوم الخميس، مع المندوب الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة مونا جوول، التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية فى اليمن، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين وفدى البلدين، خلال ترؤس النرويج لمجلس الأمن فى شهر يناير المقبل 2022م.





وأشار السعدى - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية إلى أن اليمن تمثل أحد أهم الملفات على طاولة المجلس حاليا، مشددا على أهمية دور مجلس الأمن فى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية للجنوح لخيار السلام واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه استمرار تصعيد هذه المليشيات وهجومها الوحشى على المدن اليمنية وعلى وجه التحديد محافظة مأرب، التى يسكنها أكثر من أربعة ملايين من السكان، معظهم من النازحين، ووقف هذا الهجوم الذى يشكل تهديدا للعملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة، والتأكيد على تحمل المجلس مسؤلياته تجاه الجرائم والانتهاكات التى ترتكبها هذه المليشيات ضد المدنيين والنازحين.

كما أكد السفير السعدى، أن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة قصوى لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية واستئناف العملية السياسية.. مشيرا إلى انخراط الحكومة اليمنية فى كافة جهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل المستدام المبنى على المرجعيات المتفق عليها.

من جانبها أكدت المندوب الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة، على دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ودعم كافة الجهود الهادفة للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية فى اليمن، مشيرة إلى أن النرويج من خلال عضويتها فى مجلس الأمن لن تدخر جهدا للدفع قدما نحو حل ينهى الصراع ويوقف الحرب فى اليمن.