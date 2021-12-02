روسيا تعتقل 3 إرهابيين أوكرانيين خططوا لتفجيرات فى موسكو

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جدة - نرمين السيد -
فى سياق متصل، أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعى ميكائيل أجاسنديان، أن بلاده ترى أنه من الضرورى العمل مع سلطات أفغانستان الجديدة لمكافحة مسلحى داعش والقاعدة المتواجدين هناك.
وقال أجاسنديان اليوم الخميس: "بالنسبة للتعاون مع السلطات الجديدة فى أفغانستان، بما فى ذلك قضايا مكافحة الإرهاب، يعمل الجانب الروسى من افتراض أن الحكومة الجديدة فى كابول أصبحت أمر واقع، والعمل معها أولاً وقبل كل شيء فى مصلحة جعل أفغانستان دولة مسالمة ومستقلة ومتعددة الجنسيات حقًا، خالية من الإرهاب والمخدرات وتعيش فى سلام وانسجام مع جيرانها".
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