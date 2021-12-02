انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - ونسبت وكالة أنباء باجفاك الإفغانية إلى المتحدث باسم الشرطة الجنرال موبين، قوله إن قنبلة انفجرت فى المنطقة العاشرة للشرطة فى كابول اليوم، ولم تسفر عن سقوط ضحايا.
ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن هذا الانفجار أو الجهة التى تقف وراء تنفيذه.
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