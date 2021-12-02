وفى السياق، أعلنت وزارة النقل فى اليابان أمس أن السلطات طلبت من شركات الطيران العالمية التوقف عن إجراء حجوزات جديدة لجميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد حتى نهاية ديسمبر، مع تشديد الضوابط الحدودية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس "كورونا".
وتأتى تلك الخطوة بعد تأكيد اليابان إصابة الحالة الثانية بـ "أوميكرون"، بعد يوم واحد من الإبلاغ عن أول إصابة لدبلوماسى من ناميبيا.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "نيكى" اليابانى تراجعا بنسبة 0.65% إلى 27753 نقطة، فيما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.54% عند 1926 نقطة.
وتراجع مؤشر شنغهاى الصينى بنسبة 0.09% إلى 3573 نقطة.
فى المقابل، ارتفع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبى" 45.55 نقطة ليسجل 2,945.27 عند الإغلاق، كما زاد مؤشر تحديد الأسعار للمتعاملين فى الأسهم "كوسداك" 0.28 نقطة ليبلغ 977.43.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباين أداء الأسهم الآسيوية بنهاية التعاملات وسط مخاوف من «أوميكرون» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.