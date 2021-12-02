حساب المواطن يوضح عدم وجود نية لفتح التسجيل حاليًا

عدم وجود نية لفتح التسجيل في حساب المواطن حاليًا، يقوم برنامج حساب المواطن كل فترة بتوضيح حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من أجل استقبال عدد جديد من المستفيدين، ويوضح أنه لا نية في الفترة الحالية من أجل فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد غلقه وعدم قبول أي طلبات جديدة للدفعة رقم 28 بشهر مارس لعام 2020، ولهذا يجب عدم تصديق أي شائعات تقدم من الأشخاص حول فتح التسجيل في حساب المواطن وأي أخبار متعلقة بهذا الشأن سيقوم الموقع الرسمي لحساب المواطن على منصة تويتر بالإعلان عنها.

وقف التسجيل في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم السعودية الذي بدء قبل أربعة أعوام من الآن من عام 2017 الماضي بالتحديد في شهر ديسمبر، ولكن بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام توقف التسجيل في حساب المواطن ولم يقبل البرنامج أي طلبات تسجيل جديدة وذلك في شهر مارس 2020 بالتحديد بعد الدفعة رقم 28، ولهذا يبحث المواطنين طوال الوقت حول موعد عودة التسجيل في حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم ولكن لم يحدد رسميًا موعد العودة إلى الآن، ولكن يذكر أن حساب المواطن يسمح بتسجيل فئات معينة فقط هم الأفراد التابعين للمستفيدين الحاليين والقدامى في حساب المواطن مثل الأبناء أو الزوجة وما إلى ذلك، ولكن غير تلك الفئات غير مسموح بإضافتها في البرنامج حاليًا، كما ويطالب حساب المواطن من فترة لأخرى مستفيديه من أجل ضرورة تحديث البيانات في حساب المواطن حتى يضمن المستفيدين استمرار حصوله على الدعم وعدم توقفه فجأة.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

وبعد قرار وقف قبول طلبات التسجيل في حساب المواطن قد أقر البرنامج مجموعة شروط وضوابط جديدة مطلوبة من المستفيدين الحاليين والمسجلين في البرنامج بالفعل وخاصةً الأفراد المستقلين حيث أنه طالبهم بضرورة تقديم صك يوضح ملكية السكن أو الشقة التي يسكن بها الفرد أو إذا كان سكن جامعي أو تابع للمعهد، كما وقد تم تحديد قيمة الحد الأعلى من دعم حساب المواطن لاستحقاق الدعم للمستفيدين الحاليين.