سعر ومواصفات Honor 50 Lite الجديد

سوف تقوم شركة هونر العالمية بطرح هاتفها الجديد Honor 50 Lite اليوم بالأسواق، ويأتي الجوال مدعوم بخدمات جوجل بشكل رسمي، ويحتوي الهاتف على العديد من الإمكانيات الرائعة، حيث يأتي بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 662، كما يأتي الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بكسل، وبطارية الجوال قوية حيث تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Honor 50 Lite في مصر والدول العربية. مواصفات هاتف Honor 50 Lite مواصفات هاتف Honor 50 Lite يحتوي جوال هونر 50 لايت الجديد على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:- يأتي الجوال بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يبلغ وزن الجوال 192 جرام.

الخامات المصنوع منها الجوال تأتي من البلاستيك، كما تتميز بالمتانة والقوة.

يأتي الجوال بنوعين من حيث حجم الذاكرة، النوع الأول يأتي بمساحة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، و6 جيجابايت ذاكرة عشوائية، والنوع الثاني يأتي بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع ذاكرة الجوال الداخلية.

يأتي الموبايل بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662، ويعمل بتكنولوجيا 11 نانو، ومعالج رسومي من نوع Adreno 610.

الجوال يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى.

يأتي الهاتف ببطارية قوية تبلغ سعتها 5300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

نظام تشغيل الجوال أندرويد 11، وواجهة هونر Magic UI 4.2 التي تدعم خدمات جوجل بشكل رسمي.

يأتي الجوال بالعديد من الألوان مثل الأسود، والفضي، والأزرق. مواصفات شاشة هاتف هونر 50 لايت مواصفات شاشة هاتف هونر 50 لايت يأتي جوال Honor 50 Lite بشاشة كبيرة الحجم ومواصفاتها كما يأتي:- تأتي الشاشة بشكل الثقب المزدوج وهو موجود بالجانب الأيسر للشاشة وهى من نوع IPS LCD. مساحة الشاشة تبلغ 6.67 بوصة بجودة FHD. تبلغ دقة الشاشة 1080*2376 بكسل. تستحوذ شاشة الهاتف على 94.4% من واجهة الجوال الأمامية. مواصفات كاميرا Honor 50 Lite يأتي جوال هونر 50 لايت بخمس كاميرات أربعة كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالتالي:- الكاميرا الأمامية للجوال تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، والثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، كما تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل. سعر هونر 50 لايت سعر هونر 50 لايت سوف نقدم لكم سعر Honor 50 Lite في مصر والدول العربية وهى كما يلي:- سعر الجوال في مصر النسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية 5500 جنيه مصري. سعر النسخة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت 300 يورو. ثمن الجوال النسخة 128 جيجابايت، و6 جيجابايت ذاكرة عشوائية 350 دولار أمريكي. الوسوم

سوف تقوم شركة هونر العالمية بطرح هاتفها الجديد Honor 50 Lite اليوم بالأسواق، ويأتي الجوال مدعوم بخدمات جوجل بشكل رسمي، ويحتوي الهاتف على العديد من الإمكانيات الرائعة، حيث يأتي بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 662، كما يأتي الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بكسل، وبطارية الجوال قوية حيث تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Honor 50 Lite في مصر والدول العربية. مواصفات هاتف Honor 50 Lite مواصفات هاتف Honor 50 Lite يحتوي جوال هونر 50 لايت الجديد على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:- يأتي الجوال بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يبلغ وزن الجوال 192 جرام.

الخامات المصنوع منها الجوال تأتي من البلاستيك، كما تتميز بالمتانة والقوة.

يأتي الجوال بنوعين من حيث حجم الذاكرة، النوع الأول يأتي بمساحة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، و6 جيجابايت ذاكرة عشوائية، والنوع الثاني يأتي بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع ذاكرة الجوال الداخلية.

يأتي الموبايل بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662، ويعمل بتكنولوجيا 11 نانو، ومعالج رسومي من نوع Adreno 610.

الجوال يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال خاصية الـ GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى.

يأتي الهاتف ببطارية قوية تبلغ سعتها 5300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

نظام تشغيل الجوال أندرويد 11، وواجهة هونر Magic UI 4.2 التي تدعم خدمات جوجل بشكل رسمي.

يأتي الجوال بالعديد من الألوان مثل الأسود، والفضي، والأزرق. مواصفات شاشة هاتف هونر 50 لايت مواصفات شاشة هاتف هونر 50 لايت يأتي جوال Honor 50 Lite بشاشة كبيرة الحجم ومواصفاتها كما يأتي:- تأتي الشاشة بشكل الثقب المزدوج وهو موجود بالجانب الأيسر للشاشة وهى من نوع IPS LCD. مساحة الشاشة تبلغ 6.67 بوصة بجودة FHD. تبلغ دقة الشاشة 1080*2376 بكسل. تستحوذ شاشة الهاتف على 94.4% من واجهة الجوال الأمامية. مواصفات كاميرا Honor 50 Lite يأتي جوال هونر 50 لايت بخمس كاميرات أربعة كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالتالي:- الكاميرا الأمامية للجوال تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، والثانية تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، كما تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل. سعر هونر 50 لايت سعر هونر 50 لايت سوف نقدم لكم سعر Honor 50 Lite في مصر والدول العربية وهى كما يلي:- سعر الجوال في مصر النسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية 5500 جنيه مصري. سعر النسخة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت 300 يورو. ثمن الجوال النسخة 128 جيجابايت، و6 جيجابايت ذاكرة عشوائية 350 دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات Honor 50 Lite الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.