الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى، اليوم الخميس، مع وفد ضم نوابا مستقلين، استعرض خلاله الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وأشار صالح -وفقا للوكالة الوطنية العراقية إلى ضرورة الشروع فى عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية، كونه جاء بعد انتخابات مبكرة، استجابة لرأى عام وطنى واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة فى البلد، وذلك يستدعى تكاتف الجميع ورص الصف الوطنى من أجل الشروع فى هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين.