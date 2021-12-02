جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى، اليوم الخميس، مع وفد ضم نوابا مستقلين، استعرض خلاله الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وأشار صالح -وفقا للوكالة الوطنية العراقية إلى ضرورة الشروع فى عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.
وأوضح أن مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية، كونه جاء بعد انتخابات مبكرة، استجابة لرأى عام وطنى واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة فى البلد، وذلك يستدعى تكاتف الجميع ورص الصف الوطنى من أجل الشروع فى هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.