تفكيك عشرات الألغام الحوثية فى المزارع بحيس اليمنية

وذكر الجيش اليمنى فى بيان اليوم الخميس أن الفرق تمكنت من تفكيك عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثى فى الحقول الزراعية الواقعة أمام القرى السكنية فى حيس.
يأتى ذلك بعد ساعات من إصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان من عائلة واحدة، بانفجار لغم أرضى زرعته ميليشيا الحوثية الإرهابية فى إحدى الطرقات بمديرية حيس محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية، أن لغما أرضيا من مخلفات الميليشيا الحوثية انفجر بسيارة مدنية، فى إحدى الطرقات فى منطقة الفواهة، الواقعة شمال شرقى مديرية حيس.
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