رئيس المكسيك يتعهد بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيه مجانا قبل 2024

جدة - نرمين السيد - وقال لوبيز فى تصريحات نشرت اليوم الخميس، "إن الحلم الذى أريد تحقيقه هو أن يتم تقديم الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية، بحلول نهاية فترة ولايتى، إن توفير هذه الرعاية يعنى أن يكون الكشف الطبى عند الأطباء وإجراء التحاليل والعلاج مجانا، لأن الصحة حق مشترك لشعبنا".
وأضاف الرئيس المكسيكى أن الحكومة الحالية تسلمت النظام الصحى فى حالة مزرية، موضحا أن معدل الأطباء بالنسبة للسكان كان يعادل ما نسبته 1.2 طبيب لكل ألف شخص، بينما المعدل الطبيعى هو توفير 3 أطباء لكل ألف شخص، ولذلك فإن ضمان إيجاد نظام للرعاية الصحية العامة كان يشكل تحديا حقيقيا.
وقال "إن السلطات أنشأت العشرات من كليات الطب والمراكز التعليمية الجديدة فى المستشفيات لمعالجة النقص فى أطقم العمل الطبية، وأن ذلك أدى إلى زيادة عدد الأطباء المؤهلين من 8 آلاف طبيب إلى 18 ألف طبيب خلال فترة ثلاث سنوات".
وأشار الرئيس المكسيكى إلى أنه من المتوقع أن تؤدى المنح الدراسية للدراسة فى الخارج إلى حل مشكلة نقص العاملين فى القطاع الطبى بحلول عام 2024.
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