كيفية التسجيل في منصة الدعم والحماية التابعة للضمان الاجتماعي بالسعودية

التسجيل في منصة الدعم والحماية من الضمان الاجتماعي، منصة الدعم والحماية هي منصة إلكترونية حكومية تابعة لنظام برنامج الضمان الاجتماعي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفيرها من أجل أن تستخدم في التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلالها، وقد تم تحديد الخطوات المطلوبة من أجل التسجيل في المنصة من خلال الوزارة والسطور التالية توضح بشكل تفصيلي طريقة التسجيل في الدعم والحماية المنصة الإلكترونية.

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية من الضمان الاجتماعي

يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي القيام بخطوة التسجيل في تلك المنصة وذلك باتباع مجموعة الخطوات الآتية بالتفصيل:

حيث يتم النقر على الرابط المباشر للمنصة الإلكترونية الدعم والحماية . يقوم المستفيد باختيار زر التسجيل في المنصة والبدء في ادراج البيانات المحددة والمطلوبة. وبعد ذلك عليه بالتوجه للبحث عن خدمة الملف الموحد للدخول إليها. هنا يقوم باستكمال تسجيل البيانات الشخصية التي يتطلبها فتح الملف. وبعدها يقوم بالإطلاع على ما هو موضح من تعليمات وقرارات محددة من المنصة وبدوره عليه الموافقة عليها. وبعد ذلك يتم ارسال الطلب ومتابعته المستخدم من خلال خدمة إجراءات الطلب من زر الطلبات.

أهداف خدمة الحماية الاجتماعية

بينت وزارة الموارد البشرية أن تحديث الضمان الاجتماعي قد جاء بموجب تشريعات رسمية لتوفير الحماية الاجتماعية للمسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال توفير دورات التدريب والتأهيل المقدمة لهم حتى يتمكنوا من أن يجدوا عمل مناسب لمن يستطيع ذلك، والكثير من الأهداف الأخرى مثل الخدمات النقدية والمادية وبرامج التوظيف والتمكين والتأكد من أن أموال الزكاة يتم توفيرها للمستحقين لها عن جدارة، فإن الهدف الرئيسي من الضمان الاجتماعي هو مساعدة تلك الأسر الأشد احتياجًا.

موعد تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية

توضح وزارة التنمية الاجتماعية أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد قد تم العمل به من الشهر الماضي شهر أكتوبر وهذا وفقًا للمرسوم الملكي الصادر بعام 1442، وتم تحديث الضمان الاجتماعي للكثير من الأهداف أهمها توفير التدابير اللازمة من أجل مساعدة الكثير من المواطنين المحتاجين للدعم، وتوفير ضمان يقوم بتغطية جميع متطلبات والتزامات المسجلين في الضمان الاجتماعي.