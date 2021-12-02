الاشتراك في باقة مفوتر 4 من شركة الاتصالات السعودية وسعر الباقة

الاشتراك في باقة مفوتر 4 من stc، تقدم شركة الاتصالات السعودية العديد من عروض الباقات والمكالمات للعملاء حتى يتمكنوا وبسهولة تامة من إتمام الخدمات الهاتفية من مكالمات وإرسال الرسائل واستخدام الانترنت على مدار اليوم، ولهذا السبب هناك الكثير من خيارات الباقات المقدمة من شركة الاتصالات السعودية لكي توفر العديد من الفرص أمام العملاء للاختيار منها ما يرغبون به حسب احتياجاتهم واستخدامهم للخدمات الهاتفية على مدار اليوم أو على مدار الشهر، ومن أهم باقات شركة Stc هي باقة مفوتر 4 فهي متميزة عن باقي الباقات الأخرى العديد من النقاط نعرفكم عليها فيما يلي مع توضيح سعر الاشتراك في مفوتر 4 من stc.

باقة مفوتر 4 من شركة الاتصالات السعودية

من الباقات المميزة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية لأنها توفر للعملاء عدد كبير من الدقائق لإجراء المكالمات الدولية على مدار الشهر لأن الكثير من الأشخاص بالسعودية يحتاجون للتواصل مع أصدقائهم وأهلهم من خارج السعودية، كما أنها لا تكتفي بالدقائق الدولية فقط بل وهناك العديد من الدقائق للمكالمات الداخلية وتسمح للعميل باستخدام النت بسرعة فائقة لكي يتمكن من تحميل الفيديوهات والصور التي يرغب بها ومشاهدة ما يرغب بدون تقطيع من الإنترنت، ونجد أن تلك المزايا لا تجتمع في عدد كبير من الباقات ولكنها متوفرة في باقة مفوتر 4 من شركة stc.

سعر الاشتراك في مفوتر 4

سعر الاشتراك الشهري في باقة مفوتر 4 المقدمة من شركة الاتصالات السعودية هو مبلغ 517.5 ريال، وذلك في سبيل الكثير من مزايا باقة مفوتر 4 منها:

الاستخدام المجاني على مدار الشهري لتطبيق my stc. عدد واحد جيجا بايت من أجل لانترنت التجوال للمستخدم. كما وتوفر للعملاء واي فاي مجانًا على مدار فترة الاشتراك. وبها عدد مئة دقيقة دولية لإجراء المكالمات الدولية. أما عن دقائق الشبكات المحلية فإن عدد الوحدات للمكالمات والرسائل غير محدد ومجاني.

كود الاشتراك في مفوتر 4 من الاتصالات السعودية

وبعد معرفة جميع مزايا وخصائص باقة مفوتر 4 يجب التعرف على طرق الاشتراك في باقة مفوتر 4 وهي: