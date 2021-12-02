البنك الدولى: الإفراج عن 280 مليون دولار من أموال أفغانستان المجمدة

جدة - نرمين السيد - ونسبت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس، إلى مصادر مطلعة على هذا الأمر قولها: "إن البنك الدولى يهدف إلى تحويل الأموال إلى وكالتين من وكالات المعونة، هما".
وبحسب المصادر فإنه يتعين على الجهات المانحة -البالغ عددها 31 جهة للصندوق الائتمانى لإعمار أفغانستان الذى يديره البنك الدولى- الموافقة على التحويل قبل تدفق الأموال إلى الوكالتين.
وأشارت الوكالة من جانبها إلى أن هذه الخطوة تمثل أفضل الأنباء للشعب الأفغانى.
وكان البنك الدولى قد عقد اجتماعا غير رسمى، الثلاثاء الماضى، للنظر فى الإفراج عن 500 مليون دولار من الأموال البالغة 1.5 مليار دولار، والتى قدمت كمساعدات إلى الصندوق الائتمانى لإعمار أفغانستان، لتوجه لوكالات المعونة الإنسانية.
ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على هذه المسألة، لكن الوزارة أكدت سابقا أن البنوك يمكنها إجراء معاملات مالية لأغراض إنسانية فى أفغانستان.
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