البوابة الإلكترونية ريف.. متى ينزل دعم ريف لشهر ديسمبر | رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة

البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف، هي المنصة المخصصة لتسجيل المزارعين والأسر الريفية المنتجة، ويسارع العديد من المواطنين المزارعين العاملين في القطاع الريفي لمعرفة رابط التسجيل في برنمد دعم ريف، للحصول على الدعم المالي الغير مسترد والذي يمكنهم من تنمية قدراتهم وإنتاجهم الزراعي، وقد أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة عن الشروط المخصصة للمزارعين من أجل أن يكونوا قادرين على التسجيل والاستفادم من الدعم المالي، وتتم طريقة التسجيل في ريف من خلال المنصة الإلكترونية لريف، حيث يمكن للمزارع الدخول إلى رابط المنصة ومن ثم تعبئة النموذج المخصص لطلب الدعم ثم ينتظر مراجعة الطلب والرد عليه في غوض 60 يوم.

رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف، برنامج حكومي سعودي دشنه الملك سلمان بن عبد العزيز، تم إطلاقه لمساعدة المزارعين والأسر الريفية، وبهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يساعم في خلق فرص عمل جديدة للعديد من العاطلين والباحثين عم العمل، ويعمل على استغلال الموارد الطبيعية والبيئية استغلال أمثل، كما يساعد في الاستقرار الاجتماعي، وتنويع الزراعة، ويدعم برنامج ريف مستزرعي الأسماك، قطاع إنتاج البن، مربي النحل ومنتجي العسل، ويدعم المحاصيل البعلية.

موعد نزول دعم ريف لشهر ديسمبر 2021

تسائل عدد من المواطينن المستفيدين من برنامج دعم ريف، عن موعد نزول دعم ريف لشهر ديسمبر 2021، وقد بين برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأنه من المقرر أن تتم عملية الصرف وإيداع الدعم المالي في حسابات المستفيدين في تاريخ 5 ديسمبر 2021، ويعد برنامج ريف هو البرنامج الأبرز والأهم لدعم قطاع المزارعين والأسر الريفية المنتجة، وأشار حساب ريف على تويتر بأنه بعد التأكد من نتائج الأهلية والاستحقاق، يتم دعم المستفيدي كل شهر بنسبة 10% من رأس المال الذي تم اعتماده في طلب التسجيل على المنصة، حيث لا يتخطى المبلغ الكلي للدعم قيمة رأس مال المشروع، ويتم منح المستفيد مبلغ 54 ألف ريال سنويا بحد أقصى.

لا بد أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل. يشترط أن لا يكون المتقدم عاملا في القطاع الخاص والعام. يجب أن يكون المتقدم عاملا في أحد المهن الزراعية. يشترط أن يكون المتقدم من ضمن المناطق التي يشملها دعم ريف. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. الدخل الشهري للمتقدم لا يتخطى 9000 ريال. يجب امتلاك حساب بنكي نشط. الحصول على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة.

قم في البداية بالدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية. من القائمة الرئيسية اختر طلب الدعم. الآن قم بإنشاء حساب جديد. أدخل البيانات المطلوبة. اختر أحد البرامج التي يدعمها ريف. ثم يتم تفعيل الحساب الخاص بك تلقائيا. الآن سجل الدخول ومن ثم أضف رقم حسابك البنكي. يصل لهاتفك رسالة تحتوى كود التحققق أدخله.

شروط الحصول على دعم ريف 1443طريقة التسجيل في دعم ريف