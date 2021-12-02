الصحة التونسية: تطعيم أكثر من 27 ألف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة التونسية فى بيان اليوم الخميس، أن 5 ملايين و176 ألفا و785 شخصا قد استكملوا جرعتى التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 10 ملايين و595 ألفا و756 جرعة، بينها 21 ألفا و217 جرعة للسفر.

كما لفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و101 ألف و156 شخصا حتى الآن.