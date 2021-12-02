آبى أحمد يدمر إثيوبيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة آبى أحمد لتدمير إثيوبيا. وقصفت قوات آبى أحمد سد تيكيزى وقطعت الكهرباء عن إقليم تيجراى، كما دمرت أجزاء كبيرة من مدينة كاساغيتا فى إقليم عفر، واستخدمت طائرات مسيرة لحرق ونسف منازل المدنيين.

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