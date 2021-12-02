إصابة 50 شخصا على الأقل بمتحور اوميكرون في أوسلو

أعلنت النرويج اليوم الخميس عن إصابة أكثر من 50 شخصا بالمتحور الجديد من كورونا، المعروف باسم "أوميكرون".
وقال مسؤولون في النرويج الخميس، إن ما لا يقل عن 50 شخصا في أوسلو أصيبوا بالمتحور "أوميكرون"، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.
وأوضح المسؤولون أن الإصابات الخمسين بأوميكرون مرتبطة بحفل أقامته مؤخرا إحدى الشركات بمناسبة عيد الميلاد في مطعم بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وفيما يحاول المسؤولون تتبع طرق انتقال الفيروس من الحفل، قالت بلدية أوسلو في بيان إنها تتوقع المزيد من الحالات.
وقال المعهد النرويجي للصحة العامة إن المصابين يعيشون في أوسلو وبلديات محيطة.
لا يزال الكثير غير معروف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا، وما إذا كان أكثر عدوى، كما تشتبه بعض السلطات الصحية، وما إذا كان يجعل الأشخاص مرضى على نحو أكثر خطورة، وما إذا كان قادرا على احباط فعالية اللقاحات الحالية.
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