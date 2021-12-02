الهند تسجل أول حالتي إصابة بـ"أوميكرون"
سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم الخميس، أول حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزارة الصحة الهندية، إن الحالات تشمل رجلين في ولاية كارناتاكا الجنوبية، وأضافت الوزارة أنهما قدما من الخارج، لكنها لم تذكر من أين.
وقال مسؤول الصحة لاف أغاروال، إنه تم تتبع جميع المخالطين للرجلين واختبارهم من الفيروس.
وصنفت الهند بالفعل ما لا يقل عن 12 دولة "عرضة للخطر" وستة "شديدة الخطورة" ردا على التهديد الذي يمثله متغير "أوميكرون".
وأصدرت بعض الولايات الهندية إرشادات تقييد صارمة للوافدين الدوليين كإجراءات احترازية، بما في ذلك اختبارات كوفيد-19 إلزامية لأولئك القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ.
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