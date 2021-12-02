"أوبك+" تقرر تثبيت زيادة إنتاج النفط في يناير

أقر تحالف "أوبك+"، الخميس، المضي قدما بالزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير، بقيمة 400 ألف برميل يوميا.

وبعد التزام "أوبك+" بزيادة الإنتاج في يناير، تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي. وقد انخفضت عقود النفط الأميركية 2 بالمئة.

وكان مصدر قد ذكر لوكالة رويترز، أن اجتماع "أوبك+" المقبل، سيكون في الرابع من يناير.