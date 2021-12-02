الاتحاد الأوروبى يشجب قرار تعيين قضاة بالمحكمة العليا فى جورجيا مدى الحياة

جدة - نرمين السيد - شجب الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، قرار البرلمان الجورجى بتعيين أربعة قضاة بالمحكمة العليا لمدى الحياة، مؤكدا أن هذه التعيينات، التى تمت قبل معالجة أوجه القصور الحالية فى عملية الترشيح، لا تتماشى مع توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (ODIHR) واللجنة الأوربية للديمقراطية والتى يطلق عليها اسم"لجنة البندقية".





وجاء فى بيان صحفى -نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى - أن هذه التعيينات الأخيرة تتناقض مع التزام قادة جورجيا بالإصلاح القضائى الطموح بموجب الاتفاق السياسى الذى تم الإعلان عنه فى 19 أبريل الماضى، وأعيد تأكيده فى 28 يوليو، وشمل ذلك معالجة القضايا فى عملية الترشيح للمحكمة العليا قبل الشروع فى تعيينات القضاة.. وتهدد هذه الإجراءات بتقويض استقلال القضاء وثقة الجمهور فى نظام العدالة الجورجى. وتابع: يكرر الاتحاد الأوروبى دعواته للسلطات الجورجية بتعزيز استقلالية النظام القضائى ومساءلته وجودته، بما فى ذلك المجلس الأعلى للقضاء، من خلال عملية إصلاح واسعة النطاق وشاملة ومتعددة الأحزاب.

يذكر أنه بينما ظل الاتحاد الأوروبى ملتزما تماما بدعم إصلاحات جورجيا بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وجورجيا، تظل مساعدة الاتحاد الأوروبى لجورجيا مشروطة بإحراز تقدم فى الإصلاحات الرئيسية، بما فى ذلك القضاء.

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