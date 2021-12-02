بعيون على المستقبل.. الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الخمسين

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، بالذكرى الخمسين لقيام الدولة، بقيادة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الثاني من ديسمبر عام 1971.

ويأتي احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي، فيما راكمت الدولة إنجازات مبهرة وحققت تقدما في مختلف المجالات، حتى توجت المسيرة بنجاح علمي كبير، في فبراير الماضي، عندما تمكن مسبار الأمل الإماراتي من الوصول إلى كوكب المريخ.

ويشهد اليوم الوطني في دولة الإمارات، احتفالات واسعة ومتنوعة، وتجري الفعاليات هذا العام في إطار احترام متواصل لإجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وجرت إقامة حفلات وأنشطة في مختلف إمارات الدولة (أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وراس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين)، في مسعى لتخليد يوم الاتحاد، وسط تسليط للضوء على الموروث الثقافي للبلاد وما حققته خلال عقود من الزمن.

وقوبلت إدارة دولة الإمارات لأزمة كورونا، خلال عامي 2020 و2021، بإشادة عالمية واسعة، نظرا إلى تصدرها دول العالم على مستوى التلقيح ضد مرض "كوفيد 19"، فضلا عن ريادتها في تقديم مساعدات لعدد من الدول المتضررة.

ويجري الاحتفال هذا العام، بينما تستضيف الإمارات معرض "إكسبو 2020 دبي" المرموق الذي حجت إليه مختلف دول العالم، حتى تقيم أجنحة تقدم صورة عن ثقافاتها وإمكانياتها، إلى جانب عرض رؤيتها للعبور إلى المستقبل.

وقبل نحو أسبوعين من عيد الاتحاد، جاء تقرير من مؤسسة "غالوب" ليمنح دولة الإمارات مكانة مشرفة، بعدما تبوأت المركز الثاني في مؤشر الأمان العالمي، فلم تتفوق عليها سوى دولة اسكندنافية واحدة في النرويج.

التطلع إلى المستقبل

في غضون ذلك، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن بلاده "تنطلق بإرث من الإنجازات اليوم، نحو الخمسين عاما القادمة، برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، منهجها التميز والتفرد والريادة، وأهدافها تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، والارتقاء بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة، بحيث تكون بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، من الدول الأفضل في العالم، واقتصادها هو الأقوى والأنشط".

من جانبه، نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "الخمسين الأولى كانت إعداد واستعداد.. الخمسين الثانية انطلاقة إلى حدود علمية وعالمية واقتصادية وإنسانية عظيمة".

كما قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على "تويتر": "في اليوم الوطني الخمسين.. نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان".