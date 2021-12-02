ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المصادر، قولها فى بيان أصدرته، إن هطول الأمطار قد خف، وأن الجهود جارية لتحديد مكان المفقودين، بينما تدمر العديد من المنازل وتضررت الطرق، حيث اضطرت السلطات إلى إغلاق بعض الطرق السريعة الوطنية بين المقاطعات والطرق المحلية بشكل جزئى.
وأظهرت صور، نشرت على مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة، الطرق التى غمرتها المياه والأشخاص على متن القوارب يخوضون فى مياه يصل ارتفاعها إلى الخصر.
وكانت المدن الشاطئية (فو ين) و(بنه دينه) ومقاطعة (داك لاك) الرئيسية لزراعة البن فى فيتنام هى الأكثر تضررًا.
يشار إلى أن فيتنام عرضة للعواصف والفيضانات بسبب طول ساحلها، حيث تسببت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العواصف فى الغالب، فى مقتل 378 شخصًا العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدان 18 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية فى فيتنام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.