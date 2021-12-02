قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وتصدرت محافظة القدس مناطق الاعتقالات، إذ تم اعتقال 5 فلسطينيين من بلدات مختلفة بينهم أسيران محرران وهما محمد صالح محسن أبو الصالح، ويزن خالد محسن (20 عاما). واقتحمت قوات الاحتلال منطقة كفر عقب شمال القدس، واعتقلت شابا لم تعرف هويته عقب دهم منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة. ومن مخيم شعفاط شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى المواطنين زكريا ويوسف الكركى. وفى محافظة جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، الأسير المحرر فتحى رسمى جرار من قرية صانور. وفى محافظة الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبدالرحمن أسامة الدويك (22 عاما) من منزله فى منطقة قرن الثور وسط المدينة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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