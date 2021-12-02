الاتحاد الأوروبى يطلب من موظفيه مغادرة إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالى، إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفى الاتحاد الأوروبى والموظفين المحليين المتبقين فى بعثات الاتحاد فى إثيوبيا والاتحاد الإفريقى.

ومن جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن النزاع فى إثيوبيا وإذا تطور الى أعمال عنف طائفية يمكن أن "يفكك" نسيج المجتمع وأن يؤدى إلى نزوح يذكّر بمشاهد الفوضى التى عمت مطار كابول فى أغسطس.

وقال جريفيث فى مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إنه إذا وصلت المعارك للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأدت لأعمال عنف طائفية فى مختلف أنحاء البلاد فسيحصل "تفكك فى النسيج الاجتماعى لإثيوبيا" محذرا من أن الاحتياجات للمساعدة فى البلاد، الهائلة أساسا "ستزيد بشكل كبير".