القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا بسبب كورونا (أسماء)

دوت الخليج :- أعلنت الحكومة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا لشهر تشرين الثاني من العام الحالي. وتالياً القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا وفق ما صدر في الجريدة الرسمية، الأربعاء:

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