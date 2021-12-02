مرضي : راضون عن النتيجة وليس الأداء

دوت الخليج :- قال اللاعب محمود مرضي مسجل الهدف الوحيد لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي “راضون عن النتيجة ولسنا راضين عن الأداء”.

وبين مرضي في حديث له عقب المباراة، الأربعاء، أن المنتخب تمكن من تحصيل ال3 نقاط و”هذا الأهم خاصة أنها المباراة الأولى.”

وأشار مرضي إلى أن المنتخب يتعرض للضغط ويسعى لتعويض الخروج من تصفيات كأس العالم، طالبا من الجمهور المساندة له في المباريات القادمة.

يذكر أن منتخبنا الوطني تمكن من الحصول على النقاط الكاملة في مستهل مشواره في بطولة كأس العرب والتي تقام في مدينة الدوحة القطرية.